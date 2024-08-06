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Журналист рассказал, от чего зависит продажа Шапаренко

Премьер-лига

Игорь Цыганык рассказал о будущем хавбека "Динамо"

Журналист рассказал, от чего зависит продажа Шапаренко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался относительно возможной продажи полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

"Мое мнение, что "Галатасарай" - это скорее отвлекающий маневр. Возможно, там и есть заинтересованность, но я думаю, что на Шапаренко виды имеют другие клубы. Сейчас киевское "Динамо" ждет, как сложится эта Лига чемпионов. Если они пройдут в Лигу чемпионов, то я не уверен, что Шапаренко будут продавать. Потому что есть шанс засветить Шапаренко в Лиге чемпионов и продать его гораздо дороже.

Игрок, который выступает в Лиге чемпионов, на порядок выше поднимается в цене. Но это риск, потому что можно неудачно сыграть и все может закончиться не очень хорошо. Я думаю, что Шапаренко все-таки придержат для участия в Лиге чемпионов и уже после этого будут искать продажу. Если же не пройдут, то, конечно, будут рассматривать варианты.

Мы видим, что конкуренция в середине поля достаточно серьезная, кто-то из этих футболистов должен играть, а кто-то - на скамейке запасных. Плюс сейчас еще добавится Рубчинский, который так же будет выгрызать свое место в основе чем угодно и как угодно. Я думаю, что все будет зависеть от того, как сыграют. Но у Шапаренко есть возможность, скажем так, при хорошем предложении уехать за границу. Давайте осторожно скажем так", - сказал Цыганык.

Напомним, что этим летом турецкие СМИ писали о том, что Шапаренко интересовался "Трабзонспор", однако "бордово-синие" отказались от трансфера украинца из-за слишком высокой цены на игрока.

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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
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