Журналист рассказал, от чего зависит продажа Шапаренко

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался относительно возможной продажи полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

"Мое мнение, что "Галатасарай" - это скорее отвлекающий маневр. Возможно, там и есть заинтересованность, но я думаю, что на Шапаренко виды имеют другие клубы. Сейчас киевское "Динамо" ждет, как сложится эта Лига чемпионов. Если они пройдут в Лигу чемпионов, то я не уверен, что Шапаренко будут продавать. Потому что есть шанс засветить Шапаренко в Лиге чемпионов и продать его гораздо дороже.

Игрок, который выступает в Лиге чемпионов, на порядок выше поднимается в цене. Но это риск, потому что можно неудачно сыграть и все может закончиться не очень хорошо. Я думаю, что Шапаренко все-таки придержат для участия в Лиге чемпионов и уже после этого будут искать продажу. Если же не пройдут, то, конечно, будут рассматривать варианты.

Мы видим, что конкуренция в середине поля достаточно серьезная, кто-то из этих футболистов должен играть, а кто-то - на скамейке запасных. Плюс сейчас еще добавится Рубчинский, который так же будет выгрызать свое место в основе чем угодно и как угодно. Я думаю, что все будет зависеть от того, как сыграют. Но у Шапаренко есть возможность, скажем так, при хорошем предложении уехать за границу. Давайте осторожно скажем так", - сказал Цыганык.