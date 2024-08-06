Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Курко после 2:2 с Колосом: Хочется больше забивать, но меньше пропускать
Защитник провел дебютный матч за "Оболонь"
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Василий Курко в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от ничьей против "Колоса" (2:2) в 1-м туре УПЛ.
- Василий, во-первых, поздравляю тебя с дебютом новой команде в официальном матче. Какие впечатления?
- Впечатления двоякие. Несколько в конце подсели, не хватило сил сохранить положительный результат, то есть победу, но ничью тоже можно считать положительным результатом для нас в первом матче. Поэтому впечатления классные от дебюта, от стадиона, от болельщиков, только положительные.
- Кстати, о факторе болельщиков. Все-таки в этом сезоне нам уже повезло, мы начинаем первый тур с болельщиками. Насколько эта энергия помогает на поле?
- Очень вдохновляет, очень помогает в домашнем матче, когда приходят люди и что-то скандируют. Это очень приятно, на каком-то приятном позитиве находишь силы дополнительные, есть люди на трибунах. Очень классно.
- Мы с коллегами несколько смеялись над тем, что предыдущие два матча были 0-0, и мы смотрим на первый тайм и думаем, господи, ну все, опять будет 0-0. Вот на твой взгляд вот эти 2-2 - это уже шаг вперед или недоволен?
- Для болельщиков, конечно, что это шаг вперед, потому что четыре забитых гола увидели. Для меня, как защитника, это определенное недовольство, потому что два пропустили. А для нашей группы атаки это тоже шаг вперед, потому что два забили. Футбол - это голы, хочется больше забивать, но меньше пропускать. Мое мнение, что это шаг вперед, скорее.
- У вас была очень хорошая серия контрольных матчей. Сегодня довольно неплохой матч. И сам говоришь, что это шаг вперед. Как настраиваешься на второй тур?
- Честно, еще даже не думал о втором туре. Хочется отдохнуть, пересмотреть голы, посмотреть свои ошибки, в общем как действовали. А потом уже, послезавтра начну думать о следующем матче, - сказал Курко.
Популярное сейчас
- Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
- Шотландский Рейнджерс. Интересные факты о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов