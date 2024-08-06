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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Динамо, Левый Берег - Шахтер. Расписание матчей 3-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур разделен на три дня

Карпаты - Динамо, Левый Берег - Шахтер. Расписание матчей 3-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура чемпионата Украины-2024/25.

3-й тур

16 августа (пятница)

"Черноморец" - "Колос" 15:30

"Ворскла" - "Оболонь" 18:00

17 августа (суббота)

"Заря" - "Александрия" 13:00

"Полесье" - "Ингулец" 15:30

"Карпаты" - "Динамо" 18:00

18 августа (воскресенье)

"Верес" - "Кривбасс" 13:00

"ЛНЗ" - "Рух" 15:30

"Левый Берег" - "Шахтер" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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