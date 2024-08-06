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Карпаты - Динамо, Левый Берег - Шахтер. Расписание матчей 3-го тура УПЛ
Тур разделен на три дня
Фото: УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура чемпионата Украины-2024/25.
3-й тур
16 августа (пятница)
"Черноморец" - "Колос" 15:30
"Ворскла" - "Оболонь" 18:00
17 августа (суббота)
"Заря" - "Александрия" 13:00
"Полесье" - "Ингулец" 15:30
"Карпаты" - "Динамо" 18:00
18 августа (воскресенье)
"Верес" - "Кривбасс" 13:00
"ЛНЗ" - "Рух" 15:30
"Левый Берег" - "Шахтер" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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