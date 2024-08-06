Черненко: На нашей домашней арене никому не дадим просто так нас обыграть

Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от игры 1-го тура УПЛ с Колосом (2:2).

- Руслан, мой коллега в студии Максим Гиленко, который наблюдает за вами всеми, говорит, у Руслана Черненко такие красивые голы в прошлом сезоне, в этом сезоне вот такой был красивезный гол. А ты можешь еще раз описать, воспроизвести этот гол, какая это была наработка, чтобы Максим Гиленко покайфовал в студии?

- Спасибо. Честно, надо пересмотреть видео. Я так с игры только увидел, буквально пару секунд, что видел, что очень хорошо пробил и мяч залетел в ворота. Пока не могу ничего сказать за этот гол, честно.

- Это больше было как интуитивное ощущение, что это удачный момент, или это все-таки сработал вот этот автоматизм, который нарабатываете?

- Какой-то автоматизм, да, я стараюсь на тренировках чаще бить по воротам. Такой момент, Груша мне дал передачу, я неудачно принял его, но удачно ударил по воротам.

- Начиная матч и завершая его первую часть 0-0, были ли такие ожидания, что вторая часть получится настолько насыщенной?

- Честно, не ожидали, но очень хотели победить. Первая игра официальная, домашняя, на домашнем поле с домашними болельщиками. Поэтому мы настраивались только на победу.

- Я спрашивала у одного из игроков "Колоса", что вы начинаете довольно активно, владеете мячом, а потом под конец тайма фактически отдаете инициативу. Вы ее перехватываете, "Оболонь". Вследствие чего удалось переломить этот ход?

- Только за счет коллектива, за счет всех ребят. Мы играем до конца, неважно, какой результат. Мы все стараемся и отдаемся на максимум. Тем более дома. Это наша домашняя арена, здесь никому не дадим просто так нас обыграть.

- Этот матч ты его заносишь в копилку со счетом плюс, или с минусом? Опять же, ответы слышала разные. Кто-то очень недоволен даже счетом 2:2.

- Скорее всего, закономерный результат, боевая ничья. Я думаю, что да. Боевая ничья. Наверное, да, боевая со знаком плюс, - сказал Черненко.