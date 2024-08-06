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Шабанов: Родители привели меня в футбольную школу Динамо, чтобы на улице не занимался разными нехорошими делами
Защитник рассказал, как он приобщился к игре миллионов
Фото: ФК Полісся
Новичок "Александрии" Артем Шабанов рассказал о том, как он делел первые шаги в футболе в академии киевского "Динамо".
– Вы – воспитанник академии "Динамо", в которой занимались до 15 лет, после чего перешли в киевский "Арсенал". Кто вас привел в этот вид спорта, кто был вашим наставником в начале карьеры?
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– Меня привели родители в школу "Динамо" в 6 лет, и так начал заниматься футболом.
– Возможно, есть какая-то история с детства, которая вам больше всего запомнилась?
– Они сначала просто водили, чтобы на улице не занимался разными нехорошими делами.
– Кто ваш футбольный кумир и почему?
– Серхио Рамос. Мне нравится, как он играл. Это мой кумир центрального защитника.
– На вашем счету много профессиональных клубов. Какие яркие моменты или матч с вашей карьеры вы могли бы выделить?
– Наверное, когда "Динамо" играло в ЛЧ против "Барселоны", этот матч запомнился мне больше всего.
– Как вы справляетесь с давлением, выходя на поле в ответственных матчах?
– По-разному. Бывает, слушаю музыку, бывает, играю в игры на телефоне.
– Есть ли у вас какие-то ритуалы или суеверия перед играми?
– Нет.
– Какие навыки, по вашему мнению, наиболее важны для современного защитника?
– Сейчас все хотят, чтобы центральный защитник хорошо играл с мячом, начинал атаки и был очень хорош в борьбе, чтобы не проигрывал и имел скорость – это современный защитник.
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