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Юношеской команде Динамо U-19 вручили медали и кубок за чемпионство в прошлом сезоне. ВИДЕО

Премьер-лига

На церемонии вручения присутствовали Андрей Шевченко и Евгений Дикий

Юношеской команде Динамо U-19 вручили медали и кубок за чемпионство в прошлом сезоне. ВИДЕО

fcdynamo.com

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Во вторник, 6 августа, юношеская команда "Динамо" в Доме футбола получила золотые награды чемпионата Украины U-19 сезона-2023/2024.

Награды вручали президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий.

После соблюденных формальностей золотые медали победителей и кубокполучили футболисты, тренерский штаб, администраторы, врачи и массажисты команды.

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"В первую очередь, хочу пожелать, чтобы ваши главные победы были впереди. Чтобы, оглядываясь назад, это было ваше малейшее достижение в долгой профессиональной карьере. В прошлом чемпионате вы продемонстрировали действительно качественный футбол, больше всего забили и меньше всего пропустили, поэтому это свидетельствует о том, что вы действительно заслуживаете звание чемпионов первенства U19 сезона-2023/2024.

Хочется вам крепкого здоровья, конечно, мирного неба над головой, чтобы воздушные тревоги наконец-то кончились, чтобы все наши родные и близкие были здоровы. У многих футболистов родственники защищают Родину с оружием в руках, и, несмотря на это, вы уходите, играете, полностью отдаваясь игре. И это заслуживает большого уважения. Дай Бог, чтобы у вас складывалось все лучшее, и чтобы все ваши желания в карьере и по жизни обязательно воплотились", - сказал в приветственной речи президент УАФ Евгений Дикий.

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Андрей Шевченко Динамо (Киев) Евгений Дикий
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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