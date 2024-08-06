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Шевченко - игрокам Динамо U-19: Опираясь на собственную карьеру, могу сказать, что вы сделали правильный выбор

Премьер-лига
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Андрей Николаевич принял участие в церемонии награждения Динамо U-19 за чемпионство в прошлом сезоне

Шевченко - игрокам Динамо U-19: Опираясь на собственную карьеру, могу сказать, что вы сделали правильный выбор

fcdynamo.com

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения "Динамо" U-19 за чемпионство в прошлом сезоне, после чего обратился с речью к молодым игрокам киевской команды.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Эта война и ситуация в стране сделает нас сильнее, укрепит веру в Украину. Поэтому давайте поблагодарим ребят, которые защищают нашу страну на передовой, и делают это каждый день. Благодаря им и потому, что они там, мы можем жить, играть в футбол (аплодисменты в зале).

Думаю, вы сделали правильный выбор в своей жизни, надев футболку киевского "Динамо". Это я вам могу говорить наверняка, опираясь на собственную футбольную карьеру (улыбается). Этот клуб дает много возможностей и шансов раскрыть себя. Поэтому я поздравляю вас с этим достижением, которое очень важно в начале вашей профессиональной карьеры. Но это только первый шаг. Вы его сделали. Сейчас вы открываете новые горизонты в вашей спортивной жизни, и они будут гораздо важнее тех, что уже были.

Жизнь так устроена, что каждый ваш следующий шаг намного ответственнее, намного сложнее. И нужно к нему готовиться, в первую очередь, ментально. Вы должны ставить перед собой задачу, понимать, как готовиться к ним и реализовывать. Эти задачи могут быть на год, пять-десять лет, а могут быть на ближайший день. Но вы должны их ставить перед собой.

Дисциплина, трудная работа, вера в себя – и, безусловно, желание работать на команду. Также желаю вам достойно выступить на европейской площадке, представить свой клуб и родную страну", - рассказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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