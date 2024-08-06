ПАОК проявляет активный интерес к Дибанго. Кривбасс хочет получить за игрока 3,5-4 млн евро

Греческий ПАОК на данный момент является главным претендентом на 22-летнего защитника " Кривбасса " Ивана Дибанго, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, греческий клуб проявляет самую активную позицию относительно камерунского игрока. Представители ПАОКа не теряют надежды приобрести Ивана уже этим летом.

По данным источника, "Кривбасс" хотел бы выручить за продажу своего лидера сумму не менее 3,5-4 миллионов евро.

В начале лета сообщалось об интересе защитнику Кривбасса со стороны "Базеля" и "Бреста". Французский клуб был более конкретным, но в цифрах стороны не сошлись.

В стартовавшем сезоне Иван провел 1 матч за "Кривбасс". В прошлом сезоне он отыграл 31 матч за команду – забил 1 гол и отдал 7 ассистов.