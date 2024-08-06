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ПАОК проявляет активный интерес к Дибанго. Кривбасс хочет получить за игрока 3,5-4 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс готов расстаться со своим лидером, но за хорошую сумму

ПАОК проявляет активный интерес к Дибанго. Кривбасс хочет получить за игрока 3,5-4 млн евро

fckryvbas.com

Новина українською

Греческий ПАОК на данный момент является главным претендентом на 22-летнего защитника "Кривбасса" Ивана Дибанго, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, греческий клуб проявляет самую активную позицию относительно камерунского игрока. Представители ПАОКа не теряют надежды приобрести Ивана уже этим летом.

По данным источника, "Кривбасс" хотел бы выручить за продажу своего лидера сумму не менее 3,5-4 миллионов евро.

В начале лета сообщалось об интересе защитнику Кривбасса со стороны "Базеля" и "Бреста". Французский клуб был более конкретным, но в цифрах стороны не сошлись.

В стартовавшем сезоне Иван провел 1 матч за "Кривбасс". В прошлом сезоне он отыграл 31 матч за команду – забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Кривбасс (Кривой Рог) ПАОК (Салоники) Иван Дибанго
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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