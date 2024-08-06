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Капитан Динамо U-19: Какие бы условия ни были, будем бороться до конца в каждом матче

Премьер-лига
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Киевляне получили медали за чемпионство прошлого сезона

Капитан Динамо U-19: Какие бы условия ни были, будем бороться до конца в каждом матче

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо U-19" Назар Балаба поделился впечатлениями от награждения чемпионскими медалями за прошлый сезон.

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— Назар, понятно, что эмоции уже немного утихли, но, наверное, золотые медали всегда приятно получать, не так ли?

— Конечно, сейчас счастливы все. Много работали ради этого, на протяжении всего сезона, чтобы выиграть чемпионат. Действительно, прошло некоторое время с момента нашей последней игры прошлого сезона, но все равно приятно — медаль есть медаль.

— Президент УАФ Андрей Шевченко выступил с напутственными словами перед вами. Насколько они важны для молодых футболистов, прислушиваетесь ли к ним?

— Это очень важные слова. Конечно, важно слушать и прислушиваться к человеку такого масштаба, как Андрей Николаевич. Это легенда украинского футбола, и если он что-то говорит, то, думаю, он знает, что именно так должно быть. Он дал нам мотивацию, сказал, что надо работать, быть дисциплинированными — будем стараться.

— Готовясь к сезону, "Динамо" съездило на международный турнир в Чехию. Насколько он был интересным?

— Важно иметь опыт европейских игр. Чемпионат — это один уровень, а выступления на международной арене — совсем другой. Поскольку мы будем выступать в Юношеской Лиге УЕФА, было важно поехать и сыграть против европейских команд, увидеть, какой у них уровень, и, конечно, самим подготовиться к новому сезону.

— В первом туре команда сыграла непростой матч в Александрии, проявив характер и вырвав победу. Как оценишь готовность команды к сезону?

— Думаю, с каждым матчем будем набирать форму, но я еще в том сезоне говорил, что у нас команда с характером, и какие бы условия ни были, будем бороться до конца в каждом матче.

— Какие ожидания от Юношеской Лиги УЕФА?

— Давайте будем двигаться от матча к матчу. Надеюсь, мы хорошо выступим и достойно представим клуб и страну. Будем все делать ради этого.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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