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Бразильский клуб сообщил о переходе футболиста в Верес на правах аренды
Усиление атаки для ровенской команды
Фото - Tereza Horta / América
"Америка" (Минейро) на своем аккаунте в соцсети Х написала о соглашении с "красно-черными". 22-летний форвард Луан Кампос ближайший сезон проведет в Ровно.
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Трансферная стоимость правого вингера оценивается в 300 тысяч евро. В прошлой кампании он уже получил свой первый европейский опыт. Футболист отыграл 19 матчей в португальском "Портимоненсе" (1 гол).
Луан присоединился к "Америке" весной 2022-го, когда искал новую команду после "Палмейраса".
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Источник:América FC
Опубликовал: Александр Симченко
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