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Оболонь подписала полузащитника Динамо – источник

Премьер-лига
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Пивовары продолжают комплектацию состава

Оболонь подписала полузащитника Динамо – источник

Фото: Instagram

Новина українською

По информации источника, Виктор Близниченко усилит другую столичную команду. Утверждается, что это сотрудничество на полноценной основе, а не аренда.

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21-летний полузащитник играл в составе "Динамо" U-19 и U-21, но в первом коллективе не дебютировал. В сезоне 2022/23 он представлял "Ингулец" (9 матчей, 1 ассист), прошлой кампании – "Кривбасс" (11 встреч, 1 гол).

Автор инсайда предполагает, что "Оболонь" договорилась о переходе футболиста при условии процента от дальнейшей продажи.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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