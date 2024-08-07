Оболонь подписала полузащитника Динамо – источник

По информации источника, Виктор Близниченко усилит другую столичную команду. Утверждается, что это сотрудничество на полноценной основе, а не аренда.

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21-летний полузащитник играл в составе "Динамо" U-19 и U-21, но в первом коллективе не дебютировал. В сезоне 2022/23 он представлял "Ингулец" (9 матчей, 1 ассист), прошлой кампании – "Кривбасс" (11 встреч, 1 гол).

Автор инсайда предполагает, что "Оболонь" договорилась о переходе футболиста при условии процента от дальнейшей продажи.