Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1

К тренерскому штабу "Александрии" присоединился еще один специалист. Помогать Руслану Ротаню в качестве тренера по физподготовке будет Евгений Барышников, сообщает пресс-служба "горожан".

Евгений - воспитанник днепропетровского футбола. Экс-игрок юношеской и молодежной сборных команд Украины. После завершения футбольной карьеры продолжил работать тренером по физподготовке в "Днепре-1".

В прошлом входил в штаб сборной Украины, когда ее возглавлял Руслан Ротань. Также входил в тренерский штаб олимпийской сборной по футболу на нынешней Олимпиаде.