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Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1
Также он работал с национальной и олимпийской сборными Украины
Фото: ФК Олександрія
К тренерскому штабу "Александрии" присоединился еще один специалист. Помогать Руслану Ротаню в качестве тренера по физподготовке будет Евгений Барышников, сообщает пресс-служба "горожан".
Евгений - воспитанник днепропетровского футбола. Экс-игрок юношеской и молодежной сборных команд Украины. После завершения футбольной карьеры продолжил работать тренером по физподготовке в "Днепре-1".
В прошлом входил в штаб сборной Украины, когда ее возглавлял Руслан Ротань. Также входил в тренерский штаб олимпийской сборной по футболу на нынешней Олимпиаде.
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