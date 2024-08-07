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Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1

Премьер-лига

Также он работал с национальной и олимпийской сборными Украины

Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1

Фото: ФК Олександрія

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К тренерскому штабу "Александрии" присоединился еще один специалист. Помогать Руслану Ротаню в качестве тренера по физподготовке будет Евгений Барышников, сообщает пресс-служба "горожан".

Евгений - воспитанник днепропетровского футбола. Экс-игрок юношеской и молодежной сборных команд Украины. После завершения футбольной карьеры продолжил работать тренером по физподготовке в "Днепре-1".

В прошлом входил в штаб сборной Украины, когда ее возглавлял Руслан Ротань. Также входил в тренерский штаб олимпийской сборной по футболу на нынешней Олимпиаде.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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