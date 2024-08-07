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Бойко: Первый сезон Полесья в УПЛ был больше на эмоциях
По его мнению, в новом сезоне житомирян будет сложнее достичь желаемых результатов
Фото: ФК Полісся
Бывший голкипер "Полесья" Денис Бойко высказал свое мнение относительно выступления житомирской команды в новом сезоне УПЛ.
"Думаю, что первый сезон был больше на эмоциях - исторический сезон в Премьер-Лиге, плюс попали в квалификацию еврокубков. Пожелаю "Полесью" остаться на том же уровне, что и в прошлом сезоне - не потерять место в зоне еврокубков. Но сделать это будет труднее, чем получить в прошлом сезоне. Ведь команды теперь будут настраиваться на них по-другому.
В первом круге могла быть недооценка, а теперь будет наоборот. Но я буду болеть за них. Думаю, будут бороться за место в середине турнирной таблицы и в зоне еврокубков", - считает Бойко.
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