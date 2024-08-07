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Шахтер и Полесье рассудит Шандор: судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
На матче "Верес" - "Динамо" будет работать Омельченко
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025.
2-й тур
9 августа (пятница)
"Левый Берег" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Верес" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
10 августа (суббота)
"Черноморец" - "Заря" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Колос" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
11 августа (воскресенье)
"Оболонь" - "Рух" 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
"Шахтер" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
12 августа (понедельник)
"ЛНЗ" - "Александрия" - 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
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