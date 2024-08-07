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Шахтер и Полесье рассудит Шандор: судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

На матче "Верес" - "Динамо" будет работать Омельченко

Шахтер и Полесье рассудит Шандор: судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025.

2-й тур

9 августа (пятница)

"Левый Берег" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

"Верес" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

10 августа (суббота)

"Черноморец" - "Заря" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Колос" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

11 августа (воскресенье)

"Оболонь" - "Рух" 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

"Шахтер" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

12 августа (понедельник)

"ЛНЗ" - "Александрия" - 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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