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Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ
Хавбек будет выступать за "Оболонь"
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" объявила о подписании 21-летнего полузащитника "Динамо" Виктора Близниченко.
"Пивовары" не уточнили на каких условиях состоялся переход - как полноценный трансфер, или же как аренда.
Близниченко начинал карьеру в "Днепре", а затем продолжил в академии киевского "Динамо". Играл за команду U-19, но за основу киевлян так и не дебютировал.
Сезон 2022/23 он провел на правах аренды за "Ингулец" (9 матчей, 1 ассист), а сезон 2023/24 за "Кривбасс" (11 матчей, 1 гол).
Также стоит добавить, что Близниченко стал пятым летним подписанием для "Оболони".
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