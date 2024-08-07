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Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Хавбек будет выступать за "Оболонь"

Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" объявила о подписании 21-летнего полузащитника "Динамо" Виктора Близниченко.

"Пивовары" не уточнили на каких условиях состоялся переход - как полноценный трансфер, или же как аренда.

Близниченко начинал карьеру в "Днепре", а затем продолжил в академии киевского "Динамо". Играл за команду U-19, но за основу киевлян так и не дебютировал.

Сезон 2022/23 он провел на правах аренды за "Ингулец" (9 матчей, 1 ассист), а сезон 2023/24 за "Кривбасс" (11 матчей, 1 гол).

Также стоит добавить, что Близниченко стал пятым летним подписанием для "Оболони".

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Оболонь (Киев) Виктор Близниченко
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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