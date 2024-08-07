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Шабанов: Адаптация в Александрии прошла быстро
Защитник рассказал о своей новой команде
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Артем Шабанов рассказал об адаптации в новом клубе.
"В коллективе адаптация прошла быстро, потому что со многими игроками играл в УПЛ и быстро адаптировался. Поэтому все в коллективе нормально, все устраивает, хорошие ребята.
Из молодых понравился Ващенко, в центре поля играет. Он только сейчас к нам присоединился. Неплохой такой парень.
Пока что было по 2 тренировки, и город не успел посмотреть в целом, сидел на базе", – сказал Шабанов в интервью клубному YouTube-каналу.
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