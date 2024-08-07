Шабанов: Адаптация в Александрии прошла быстро

Защитник "Александрии" Артем Шабанов рассказал об адаптации в новом клубе.

"В коллективе адаптация прошла быстро, потому что со многими игроками играл в УПЛ и быстро адаптировался. Поэтому все в коллективе нормально, все устраивает, хорошие ребята.

Из молодых понравился Ващенко, в центре поля играет. Он только сейчас к нам присоединился. Неплохой такой парень.

Пока что было по 2 тренировки, и город не успел посмотреть в целом, сидел на базе", – сказал Шабанов в интервью клубному YouTube-каналу.