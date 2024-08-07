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Шабанов: Адаптация в Александрии прошла быстро

Премьер-лига

Защитник рассказал о своей новой команде

Шабанов: Адаптация в Александрии прошла быстро

Фото: ФК Олександрія

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Защитник "Александрии" Артем Шабанов рассказал об адаптации в новом клубе.

"В коллективе адаптация прошла быстро, потому что со многими игроками играл в УПЛ и быстро адаптировался. Поэтому все в коллективе нормально, все устраивает, хорошие ребята.

Из молодых понравился Ващенко, в центре поля играет. Он только сейчас к нам присоединился. Неплохой такой парень.

Пока что было по 2 тренировки, и город не успел посмотреть в целом, сидел на базе", – сказал Шабанов в интервью клубному YouTube-каналу.

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ФК Александрия Артем Шабанов
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Источник:
YouTube-канал Олександрії
Опубликовал: Алина Ерофеева
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