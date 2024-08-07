Кривбасс передал бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин передал бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24 семьям погибших ультрас криворожской команды.

"Перед стартом нового чемпионата возле Трибуны Героев на стадионе "Горняк" близким наших преданных болельщиков, отдавших жизнь за нашу с вами свободу, в знак благодарности и уважения передали 19 бронзовых наград.

Именно с такой инициативой выступили футболисты "Кривбасса" в конце прошлого сезона. Герои не умирают! Вечная память и слава", - говорится в сообщении клуба.