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Кривбасс передал бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

Премьер-лига

Достойная инициатива

Кривбасс передал бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

Фото: ФК Кривбас

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин передал бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24 семьям погибших ультрас криворожской команды.

"Перед стартом нового чемпионата возле Трибуны Героев на стадионе "Горняк" близким наших преданных болельщиков, отдавших жизнь за нашу с вами свободу, в знак благодарности и уважения передали 19 бронзовых наград.

Именно с такой инициативой выступили футболисты "Кривбасса" в конце прошлого сезона. Герои не умирают! Вечная память и слава", - говорится в сообщении клуба.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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