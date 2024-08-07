Лидер Зари стал игроком Трабзонспора - Transfermarkt

Центральный защитник "Зари" Арсений Батагов перешел в "Трабзонспор". Эта информация появилась на ресурсе Transfermarkt.

Срок действия контракта пока неизвестен. По данным источника, турецкий клуб заплатил луганчанам 1,8 миллиона евро. Стоимость украинского игрока на этом же портале составляет 2 млн евро.

Договор Арсения с "черно-белыми" был рассчитан до 30 июня 2025 года, а продолжать сотрудничество он не хотел. Батагов защищал цвета "Зари" с июля 2022 года. С тех пор он провел 63 матча за луганский клуб, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Батагов является игроком молодежной сборной Украины U-21. Также этим летом он дебютировал в составе олимпийской сборной Украины U-23.

Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 11 августа выездным матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.