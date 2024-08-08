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Левый Берег – Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег – Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Лівий Берег

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Для киевлян дебют в УПЛ завершился драматично. Уже в компенсированное время подопечные Первака ошиблись и, как следствие, потеряли ничью в противостоянии с ЛНЗ - 0:1. Полтавская "Ворскла" не смогла навязать борьбу "Шахтеру" – 0:5. Таким образом, это было десятое поражение "Ворсклы" под руководством Долганского.

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Поединок "Левый Берег" - "Ворскла" состоится в пятницу, 9 августа, на "Арене Левый берег" в Киевской области.Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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