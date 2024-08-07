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Пономарев: Новый сезон для Руха будет труднее предыдущего
Львовяне начинают сезон матчем с Оболонью
fcrukh.com
Главный тренер "
Напомним, что в 1-м туре матч "Руха" и "Полесья" был перенесен, поэтому львовяне начинают сезон на выходных поединком с "Оболонью".
"Рух" в обычном режиме готовится к первой официальной игре в сезоне. У нас будет серьезный соперник – "Оболонь". И вообще в чемпионате сейчас нет легких соперников – этот сезон для нашей команды будет еще труднее предыдущего. Все футболисты прекрасно понимают, что нужно быть максимально готовыми к каждому матчу. Наша задача – побеждать в каждой игре.
То, что мы пропустили первый тур, не отразилось на подготовке команды. В наш состав вернулись игроки олимпийской сборной и тренируются, готовясь к игре с "Оболонью". Это хорошая команда, которая дает бой всем своим соперникам и особенно качественно играет дома. Как и "Рух", "Оболонь" тоже хочет играть с позиции силы, поэтому это будет интересный, но сложный для нас матч.
У молодежи, которая сейчас тренируется с первой командой, есть хорошая перспектива. Им нужно много работать и продолжать развиваться. У этих ребят есть хорошие качества, чтобы впоследствии играть за основу движения. Все зависит от того, как эти молодые игроки проявят себя в тренировочном процессе. Тренерский штаб за ними активно наблюдает и все мы хотим, чтобы в первой команде играло как можно больше наших питомцев", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Оболонь" - "Рух" состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 13:00.
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