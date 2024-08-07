  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева

Премьер-лига

Сам игрок склоняется к переходу в Полесье

Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший полузащитник уже почившего "Днепра-1" Богдан Леднев определился, где продолжит карьеру.

Футболист уже больше месяца находится в статусе свободного агента.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, сейчас на Леднева два основных претендента в УПЛ - это "Полесье" и "Карпаты".

Также источник отмечает, что футболист ближе к Житомиру, где его лично хочет видеть президент клуба Геннадий Буткевич.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 29 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах и отличился в них 4 забитыми голами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Лидер Зари стал игроком Трабзонспора - Transfermarkt
yellow-arrow
Кривбасс передал бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды
yellow-arrow
Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
Полесье (Житомир) Богдан Леднев СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости