Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева

Бывший полузащитник уже почившего "Днепра-1" Богдан Леднев определился, где продолжит карьеру.

Футболист уже больше месяца находится в статусе свободного агента.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, сейчас на Леднева два основных претендента в УПЛ - это " Полесье " и "Карпаты".

Также источник отмечает, что футболист ближе к Житомиру, где его лично хочет видеть президент клуба Геннадий Буткевич.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 29 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах и отличился в них 4 забитыми голами.