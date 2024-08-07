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Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева
Сам игрок склоняется к переходу в Полесье
Фото: СК Дніпро-1
Бывший полузащитник уже почившего "Днепра-1" Богдан Леднев определился, где продолжит карьеру.
Футболист уже больше месяца находится в статусе свободного агента.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, сейчас на Леднева два основных претендента в УПЛ - это "
Также источник отмечает, что футболист ближе к Житомиру, где его лично хочет видеть президент клуба Геннадий Буткевич.
В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 29 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах и отличился в них 4 забитыми голами.
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