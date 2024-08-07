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ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием Владислава Калитвинцева

Премьер-лига
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Однако у украинца есть конкурент из-за рубежа

ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием Владислава Калитвинцева

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Черкасский ЛНЗ проявляет интерес к украинскому полузащитнику Владиславу Калитвинцеву, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, отмечается, что Калитвинцев – не кандидатура №1, черкасский клуб также рассматривает вариант с неназванным иностранцем.

Напомним, что футболист, который в прошлом сезоне играл за "Александрию", летом покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "горожан" 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

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Владислав Калитвинцев ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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