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ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием Владислава Калитвинцева
Однако у украинца есть конкурент из-за рубежа
Фото: ФК Олександрія
Черкасский
Впрочем, отмечается, что Калитвинцев – не кандидатура №1, черкасский клуб также рассматривает вариант с неназванным иностранцем.
Напомним, что футболист, который в прошлом сезоне играл за "Александрию", летом покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "горожан" 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
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