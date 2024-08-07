ЛНЗ рассматривает вариант с подписанием Владислава Калитвинцева

Черкасский ЛНЗ проявляет интерес к украинскому полузащитнику Владиславу Калитвинцеву, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, отмечается, что Калитвинцев – не кандидатура №1, черкасский клуб также рассматривает вариант с неназванным иностранцем.

Напомним, что футболист, который в прошлом сезоне играл за "Александрию", летом покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "горожан" 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 26 матчах.