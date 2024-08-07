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Черноморец не может договориться с Шахтером, кто будет платить зарплату Петряка
Пока что игрок не подписал с "моряками" арендное соглашение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтера" Иван Петряк, который находится в расположении "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, клубы не могут согласовать между собой, кто будет выплачивать зарплату на период аренды футболиста.
Стороны должны решить, должна ли одна из сторон взять на себя финансовый вопрос или выплачивать 50 на 50.
Отмечается, что переход должен состояться, когда стороны разрешат этот вопрос.
Отметим, контракт Петряка с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Последние полгода он провел на правах аренды в "Полесье". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий.
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