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Черноморец не может договориться с Шахтером, кто будет платить зарплату Петряка

Премьер-лига
Обновлено

Пока что игрок не подписал с "моряками" арендное соглашение

Черноморец не может договориться с Шахтером, кто будет платить зарплату Петряка

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Иван Петряк, который находится в расположении "Черноморца", пока что не подписал с одесским клубом арендный контракт.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, клубы не могут согласовать между собой, кто будет выплачивать зарплату на период аренды футболиста.

Стороны должны решить, должна ли одна из сторон взять на себя финансовый вопрос или выплачивать 50 на 50.

Отмечается, что переход должен состояться, когда стороны разрешат этот вопрос.

Отметим, контракт Петряка с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Последние полгода он провел на правах аренды в "Полесье". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 00:01
Який геній, підписав його аж до липня 2026?!Королем, жизнь у Вані удалась)))
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 00:01
Який геній, підписав його аж до липня 2026?!Королем, жизнь у Вані удалась)))
Ответить
1
0

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