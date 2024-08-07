Черноморец не может договориться с Шахтером, кто будет платить зарплату Петряка

Вингер "Шахтера" Иван Петряк, который находится в расположении " Черноморца ", пока что не подписал с одесским клубом арендный контракт.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, клубы не могут согласовать между собой, кто будет выплачивать зарплату на период аренды футболиста.

Стороны должны решить, должна ли одна из сторон взять на себя финансовый вопрос или выплачивать 50 на 50.

Отмечается, что переход должен состояться, когда стороны разрешат этот вопрос.

Отметим, контракт Петряка с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Последние полгода он провел на правах аренды в "Полесье". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий.