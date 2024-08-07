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Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Динамо".

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Киевляне первый тур розыгрыша пропустили из-за своей занятости в еврокубках, а команда из Ровно сыграла вничью с новичком первенства, львовскими "Карпатами". Ничья уже в поединке с "Динамо" будет для "Вереса" настоящим достижением. Возможна ли сенсация? Или же коллектив Шовковского спокойно разомнется в перерыве между баталиями с "Рейнджерс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 9 августа – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Динамо (Киев) чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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