Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Александр Приходько
UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Динамо".
Киевляне первый тур розыгрыша пропустили из-за своей занятости в еврокубках, а команда из Ровно сыграла вничью с новичком первенства, львовскими "Карпатами". Ничья уже в поединке с "Динамо" будет для "Вереса" настоящим достижением. Возможна ли сенсация? Или же коллектив Шовковского спокойно разомнется в перерыве между баталиями с "Рейнджерс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 9 августа – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу, представитель конкурента Украины проиграл
- Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ
- Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту