Черноморец может подписать бразильского легионера

"Черноморец" может подписать бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает ТаТоТаке.

Его основная позиция левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежат клубу "Паранавай", он выступает на правах аренды за "Сан-Жозеэнсе".

Кроме того, к одесскому клубу могут присоединиться опорный полузащитник и вингер. Имена футболистов не называются, но речь идет также о легионерах.