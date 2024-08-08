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Черноморец может подписать бразильского легионера
Бразилец может продолжить карьеру в УПЛ
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" может подписать бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает ТаТоТаке.
Его основная позиция левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежат клубу "Паранавай", он выступает на правах аренды за "Сан-Жозеэнсе".
Кроме того, к одесскому клубу могут присоединиться опорный полузащитник и вингер. Имена футболистов не называются, но речь идет также о легионерах.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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