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Черноморец может подписать бразильского легионера

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Бразилец может продолжить карьеру в УПЛ

Черноморец может подписать бразильского легионера

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" может подписать бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает ТаТоТаке.

Его основная позиция левый защитник, но он правша. Права на 22-летнего бразильца принадлежат клубу "Паранавай", он выступает на правах аренды за "Сан-Жозеэнсе".

Кроме того, к одесскому клубу могут присоединиться опорный полузащитник и вингер. Имена футболистов не называются, но речь идет также о легионерах.

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Черноморец (Одесса) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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