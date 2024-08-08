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Верес отдал еще одного молодого игрока в аренду

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Верес отдал еще одного молодого игрока в аренду

Фото: НК Верес

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20-летний защитник "Вереса" Илья Козубенко перешел на правах аренды в перволиговый "Хуст".

Срок арендного соглашения рассчитан на один год.

Козубенко присоединился к ровенчанам зимой этого года. В прошлом сезоне Илья сыграл 11 матчей за юношескую команду "красно-черных" в чемпионате Украины U-19.

С основой ровенского клуба защитник провел все летние сборы, сыграв в спаррингах с "Рухом", "Звягелем", "Полесьем", "Нивой", "Колосом" и "Локомотивом".

В "Хусте" Илья Козубенко присоединится к Дмитрию Шуху, который тоже будет играть за клуб Первой лиги на правах аренды.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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