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Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко

Премьер-лига
Обновлено

Турки не оставляют попыток подписать лидера киевского клуба

Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Трабзонспор" продолжает сохранять интерес к хавбеку "Динамо" и сборной Украины Николаю Шапаренко, сообщает Sport.ua.

По информации источника, турецкий клуб сделал киевскому конкретное предложение по трансферу Шапаренко – 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

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Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с "бело-синими" действует до сентября 2025 года.

В ближайшее время футболистом "Трабзонспора" также должен стать украинский центрбек "Зари" Арсений Батагов, за которого турки заплатят чуть более 2 миллионов евро компенсации.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Консул (Звягель )
08.08.2024 в 12:18
Не серйозно
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Комментарии 2
Консул (Звягель )
08.08.2024 в 12:18
Не серйозно
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0
жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 11:50
і не лінь їм, такі дебільні пропозиції робити
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