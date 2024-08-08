Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко

"Трабзонспор" продолжает сохранять интерес к хавбеку "Динамо" и сборной Украины Николаю Шапаренко, сообщает Sport.ua.

По информации источника, турецкий клуб сделал киевскому конкретное предложение по трансферу Шапаренко – 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

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Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с "бело-синими" действует до сентября 2025 года.

В ближайшее время футболистом "Трабзонспора" также должен стать украинский центрбек "Зари" Арсений Батагов, за которого турки заплатят чуть более 2 миллионов евро компенсации.

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