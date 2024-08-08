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Официально: Вакула перешел из Миная в Зарю

Премьер-лига
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Луганчане подписали еще одного лидера закарпатцев

Официально: Вакула перешел из Миная в Зарю

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" объявила о подписании еще одного летнего новичка. Им стал полузащитник "Миная" Владислав Вакула.

Сроки и условия контракта не разглашаются. По данным Transfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента.

Вакула выступал за "Минай" с февраля 2024 года. В составе закарпатского клуба он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Владислав также известен своими выступлениями за каменскую "Сталь", Шахтер", "Ворсклу", "Черноморец", "Мариуполь" и "Полесье". Вызывался в сборные Украины U-19, U-20 и U-21.

Ранее "Заря" подписала полузащитника "Миная" Артура Кораблина.

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Заря (Луганск) ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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