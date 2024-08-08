Официально: Вакула перешел из Миная в Зарю

"Заря" объявила о подписании еще одного летнего новичка. Им стал полузащитник "Миная" Владислав Вакула.

Сроки и условия контракта не разглашаются. По данным Transfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента.

Вакула выступал за "Минай" с февраля 2024 года. В составе закарпатского клуба он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Владислав также известен своими выступлениями за каменскую "Сталь", Шахтер", "Ворсклу", "Черноморец", "Мариуполь" и "Полесье". Вызывался в сборные Украины U-19, U-20 и U-21.

Ранее "Заря" подписала полузащитника "Миная" Артура Кораблина.