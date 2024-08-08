  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чемпион Италии следит за форвардом Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Италии следит за форвардом Динамо

Премьер-лига

Владислав Ванат попал в сферу интересов итальянского гранда

Чемпион Италии следит за форвардом Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Действующий чемпионат "Интер" следит за форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом, сообщает AmalaTV.

По информации источника, оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.

Отмечается, что "нерадзурри" сначала хотели бы продать возрастных игроков Марко Арнаутовича и Хоакина Корреа, а затем были б готовы инвестировать в покупку молодого и перспективного нападающего.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Официально: Вакула перешел из Миная в Зарю
yellow-arrow
Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко
yellow-arrow
Верес отдал еще одного молодого игрока в аренду
Динамо (Киев) Интер (Милан) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
08.08.2024 в 12:16
Якийсь брєд
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Консул (Звягель )
08.08.2024 в 12:16
Якийсь брєд
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости