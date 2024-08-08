Чемпион Италии следит за форвардом Динамо

Действующий чемпионат "Интер" следит за форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом, сообщает AmalaTV.

По информации источника, оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.

Отмечается, что "нерадзурри" сначала хотели бы продать возрастных игроков Марко Арнаутовича и Хоакина Корреа, а затем были б готовы инвестировать в покупку молодого и перспективного нападающего.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.