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Чемпион Италии следит за форвардом Динамо
Владислав Ванат попал в сферу интересов итальянского гранда
Фото: ФК Динамо Київ
Действующий чемпионат "Интер" следит за форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом, сообщает AmalaTV.
По информации источника, оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.
Отмечается, что "нерадзурри" сначала хотели бы продать возрастных игроков Марко Арнаутовича и Хоакина Корреа, а затем были б готовы инвестировать в покупку молодого и перспективного нападающего.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.
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