Банада: В Левом Берегу лидер - это команда

Полузащитник "Левого берега" Евгений Банада поделился мыслями после поражения от "ЛНЗ" (0:1), а также рассказал о работе с Николаем Лавренко.

- Немножко переживали после игры с "ЛНЗ". Но это поражение, оно всегда болезненное. Настраиваемся на бой с Полтавой, настрой положительный.

- Относительно матча с "ЛНЗ", что же все-таки не удалось? Ведь было как минимум три момента для того, чтобы забить.

- "ЛНЗ" хорошая опытная команда, с очень хорошими игроками в составе. Разумеется, было нелегко с ними играть, а то, что не забили - может где-то фарта не хватило. Все ребята старались провести гол, но немного не получилось.

- Что касается Вас лично, то вы пришли из УПЛ, из "Вереса" в клуб Первой лиги. Что подкупило вас в "Левом Берегу"? Насколько было неожиданно снова вернуться в "элиту"?

- Начнем с того, что "Левый Берег" - это хорошая команда, с качественной инфраструктурой, мне здесь все нравится, все замечательно. То, что вернулся в Премьер-лигу, каждый ставил перед собой эту задачу, все хотели играть в УПЛ в этом сезоне. Все счастливы, хорошо, что все получилось.

- В составе "Александрии" вы боролись за медали еще при Лавренко.

- Да, Николай Николаевич - это очень большая персона, хотелось с ним работать как и восемь - десять лет назад. Это очень классный человек, очень честный, порядочный. Я рад, что вернулся в клуб, идейным вдохновителем которого является Лавренко.

- У вас достаточно много матчей на самом высоком уровне и вы уже приходили в качестве одного из лидеров команды в "Левый Берег". Думали об этом?

- У нас много ребят, которые не играли в УПЛ. Но здесь очень хорошая команда с очень сильными игроками. Я пришел сюда не лидером, потому что лидер здесь - команда. Мы объединены одной целью, замечательный командный дух. Только благодаря команде мы можем чего-то достичь, одерживать победы.

- Среди тех, кто дебютировал в Премьер-лиге есть и главный тренер Виталий Первак. Что можете сказать об этом специалисте?

- Виталий Николаевич очень хороший человек, ставит нам футбол такой, какой он видит. Мы понимаем друг друга, все хорошо, работаем дальше, - сказал Банада.