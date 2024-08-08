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Полесье выставило на трансфер двух игроков - они уже не тренируются с основой

Премьер-лига

Футболисты переведены во вторую команду "Полесья"

Полесье выставило на трансфер двух игроков - они уже не тренируются с основой

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" выставило на трансфер двух футболистов. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в житомирском клубе не рассчитывают на полузащитника Артема Козака и нападающего Филиппа Будковского.

26-летний хавбек и 32-летний форвард уже не тренируются с первой командой, которая готовится к своему старту в УПЛ.

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По информации источника, оба игрока были переведены в "Полесье-2". Там они продолжат поддерживать форму и искать новые клубы.

В минувшем сезоне Козак провел 29 матчей за "волков" во всех турнирах (4 гола и 5 ассистов), Будковский принял участие в 20 поединках (5 голов). Кроме того, они периодически выходили на поле с капитанской повязкой.

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Филипп Будковский Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 16:03
дуйте в ЧО там на шару всех берут
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 16:03
дуйте в ЧО там на шару всех берут
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ANESTEZIO (Вінниця )
08.08.2024 в 14:59
Зіпсовані товари в АТБ...)))
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avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
08.08.2024 в 14:55
Ауф, бгг. Проблема, що після Полісся їх зарплату потягне хіба Металіст-1925. А клуби, які вони реально могли би підсилити відмовляться через гроші
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