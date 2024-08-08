Полесье выставило на трансфер двух игроков - они уже не тренируются с основой

"Полесье" выставило на трансфер двух футболистов. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в житомирском клубе не рассчитывают на полузащитника Артема Козака и нападающего Филиппа Будковского.

26-летний хавбек и 32-летний форвард уже не тренируются с первой командой, которая готовится к своему старту в УПЛ.

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По информации источника, оба игрока были переведены в "Полесье-2". Там они продолжат поддерживать форму и искать новые клубы.

В минувшем сезоне Козак провел 29 матчей за "волков" во всех турнирах (4 гола и 5 ассистов), Будковский принял участие в 20 поединках (5 голов). Кроме того, они периодически выходили на поле с капитанской повязкой.