Игрок Левого Берега: Со временем мы наладим игру впереди и голы в УПЛ придут

20-летний полузащитник "Левого Берега" Тарас Галас рассказал об ожиданиях от матча с "Ворсклой", который состоится 9 августа. Стоит отметить, что именно в составе полтавского клуба он дебютировал в УПЛ.

- На прошлой неделе у вас было три игры подряд с очень малым перерывом. Очень сложно было физически с таким игровым расписанием?

- Да, физически было тяжело. Три игры за десять дней не позволили много отдохнуть и максимально восстановиться. Но старались восстанавливаться с врачами, тренеры давали правильные нагрузки, чтобы мы подходили к игре в лучшей форме. В таком режиме и работали.

- Возможно такой насыщенный график и является причиной поражения на последних секундах с "ЛНЗ"?

- Я думаю, что нам не хватило какого-то опыта и можно было сыграть проще. Это урок для нас, только вошли в Премьер-лигу, дальше будем показывать лучший результат и все будет хорошо.

- Вам всего 20 лет, но уже есть опыт игры в УПЛ. А вот большинство футболистов "Левого Берега" этот опыт только набирать. Обращались ли к вам старшие ребята за советами?

- Да нет, опыт у меня так же небольшой. Наоборот, обращался я, пожалуй, к ним, они больше поиграли уже в Первой лиге, у них опыт больше. Я работаю, стараюсь и расту с командой.

- Для нескольких футболистов "Левого Берега" принципиальным был матч с "ЛНЗ". Вы в прошлом игрок "Ворсклы", в пятницу будет матч против полтавчан. Какие ощущения?

- Время в "Ворскле" было одним из самых приятных в карьере. У меня там много друзей, но на поле - мы соперники. За пределами поля мы дружим, а в игре хочу победить.

- Как считаете, что произошло в матче первого тура с "Шахтером" (Ворскла уступила 0:5 - прим.)?

- "Шахтер" очень хорошая команда, как и "Ворскла" тоже. Я даже не знаю, что сказать. Это их тренеры будут разбирать и говорить ребятам. Так случилось, это футбол и большие поражения случаются.

- То, что "Ворскла" проиграла с крупным счетом это для нас плюс?

- Наоборот. Я думаю, что сюда они приедут очень хорошо настроенными, я знаю ребят, их характер. Просто не будет никому против них в течение сезона.

- Благодаря чему мы можем победить "Ворсклу"?

- Я думаю, благодаря желанию и игровой дисциплине.

- Чем силен "Левый Берег"?

- У нас хороший выход в контратаку, быстрые фланги, дисциплина в обороне, очень хорошо, компактно играем сзади. Где надо - играем проще, я думаю, что со временем мы наладим игру впереди и голы в УПЛ придут.

- Болельщиков допустили на стадион "Левого Берега" еще в конце прошлого сезона. Мы видели в заключительных матчах Первой лиги, что это большая сила для команды...

- Хочу пожелать, чтобы они поддерживали нас в эту пятницу очень громко, мы постараемся не подвести их. Мы играем ради них, благодаря нашим воинам, которые также за нас болеют. Мы очень благодарны ВСУ за мирные города. Будем стараться одержать победу и посвятим ее нашим лучшим людям, - сказал Галас.