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"Готовы рассматривать предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявление Динамо

Премьер-лига

Официальное заявление клуба

"Готовы рассматривать предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявление Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Пресс-служба "Динамо" выступила с официальным заявление относительно будущего хавбека команды Николая Шапаренко.

"В СМИ активно распространяют новость, что "Трабзонспор" сделал предложение киевскому "Динамо" по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.

Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи "Динамо" не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому "Динамо" готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.

Напомним, что в минувшем сезоне Николай Шапаренко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также на его счету 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за сборную Украины на Евро-2024.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djarik
08.08.2024 в 16:45
Якщо дадуть 10 л. то треба продавать. Більше він не коштує
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Комментарии 1
Djarik
08.08.2024 в 16:45
Якщо дадуть 10 л. то треба продавать. Більше він не коштує
Ответить
0
0

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