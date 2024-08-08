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"Готовы рассматривать предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявление Динамо
Официальное заявление клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Пресс-служба "
"В СМИ активно распространяют новость, что "Трабзонспор" сделал предложение киевскому "Динамо" по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.
Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи "Динамо" не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому "Динамо" готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.
Напомним, что в минувшем сезоне Николай Шапаренко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также на его счету 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за сборную Украины на Евро-2024.
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