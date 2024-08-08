"Готовы рассматривать предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявление Динамо

Пресс-служба " Динамо " выступила с официальным заявление относительно будущего хавбека команды Николая Шапаренко.

"В СМИ активно распространяют новость, что "Трабзонспор" сделал предложение киевскому "Динамо" по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.

Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи "Динамо" не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому "Динамо" готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - заявил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов.