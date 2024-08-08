Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Эта славная победа чрезвычайно важна для всего украинского спорта", - Суркис поздравил Хижняка с золотом Олимпиады
Третье золото Украины на ОИ-2024
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени киевского клуба поздравил украинского боксера Александра Хижняка с золотом Олимпиады-2024.
"Искренне поздравляю Александра Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Париже. Вы заставили сердца миллионов украинцев ускоренно биться, а наших земляков – затаить дыхание и в общем единстве болеть за вас, ненадолго забыв о своих делах, проблемах и заботах. Вами восхищается и гордится вся Украина.
Эта золотая медаль – результат упорной работы, терпения, целеустремленности, силы и уверенности. Эта славная победа чрезвычайно важна для всего украинского спорта, всего нашего государства, особенно в это непростое время, когда страна борется против российских оккупантов и каждое достижение украинцев на международной арене привлекает мир к ситуации в Украине.
С вас берут пример и взрослые спортсмены, и дети, которые делают первые свои шаги в большом спорте.
Желаю нашему Александру крепкого, казацкого здоровья, сил и энергии, чтобы добиваться новых вершин, одерживать громкие победы и дальше прославлять Украину. А также - мира, безопасности, спокойствия и скорейшего завершения войны", - сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- СМИ: Вратарь Олимпийской сборной Украины перешел в хайфский Маккаби
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- Алина Грушина в 1/8 финала на последних секундах вырвала победу над представительницей Польши Ангелиной Лысак