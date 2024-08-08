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"Эта славная победа чрезвычайно важна для всего украинского спорта", - Суркис поздравил Хижняка с золотом Олимпиады

Премьер-лига

Третье золото Украины на ОИ-2024

"Эта славная победа чрезвычайно важна для всего украинского спорта", - Суркис поздравил Хижняка с золотом Олимпиады

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени киевского клуба поздравил украинского боксера Александра Хижняка с золотом Олимпиады-2024.

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"Искренне поздравляю Александра Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Париже. Вы заставили сердца миллионов украинцев ускоренно биться, а наших земляков – затаить дыхание и в общем единстве болеть за вас, ненадолго забыв о своих делах, проблемах и заботах. Вами восхищается и гордится вся Украина.

Эта золотая медаль – результат упорной работы, терпения, целеустремленности, силы и уверенности. Эта славная победа чрезвычайно важна для всего украинского спорта, всего нашего государства, особенно в это непростое время, когда страна борется против российских оккупантов и каждое достижение украинцев на международной арене привлекает мир к ситуации в Украине.

С вас берут пример и взрослые спортсмены, и дети, которые делают первые свои шаги в большом спорте.

Желаю нашему Александру крепкого, казацкого здоровья, сил и энергии, чтобы добиваться новых вершин, одерживать громкие победы и дальше прославлять Украину. А также - мира, безопасности, спокойствия и скорейшего завершения войны", - сказал Суркис.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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