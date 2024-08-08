Верес - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ стартовала неделю назад, но "Динамо" в чемпионате Украины в этом сезоне еще не играло. Первый тур киевляне пропустили из-за участия в еврокубках. Сейчас борьба на международной арене также продолжается, но "Динамо" нужна игровая практика в интенсивном графике. Именно поэтому будет матч с "Вересом".

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Он состоится в Ровно. На первый взгляд, здесь все понятно – аутсайдер против фаворита. Но вспомним прошлый сезон, когда "Верес" на своем поле отобрал у "Динамо" очки, которых не хватило киевлянам в борьбе за чемпионство.

Матч второго тура УПЛ "Верес" - "Динамо" состоится в пятницу, девятого августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УПЛ ТВ, который доступен у многих провайдеров (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол. Она будет доступна в матч-центре >>>