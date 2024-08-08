Юрий Коваль: Цели на сезон - призовые места и продавать футболистов, иначе не выживает Заря

Главный тренер " Зари " Юрий Коваль поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о летних новичках команды.

- Президенту "Зари" Евгению Геллеру важен стиль игры команды? Чего хочет ваш президент от команды?

- Думаю, что результат для него все-таки важнее, чем красивая игра…

У нас есть разговоры о стиле игры, и я даже несколько удивлен, насколько он глубоко вникает в футбол. Вы ведь понимаете, что если человек занимается бизнесом, то он вникает в детали. Футбол – это тоже бизнес, поэтому президент вникает в детали. Он смотрит не только первую команду, но и U-19. То есть, достаточно профессионально подходит к вопросу.

- Какие цели стоят перед командой на сезон?

- Как всегда: призовые места и продавать футболистов. Другого подхода нет, иначе не выживает "Заря".

- Какие позиции вы хотели бы усилить на данный момент?

- Плеймейкера, 8-ки, 10-ки. Немного у нас перекос есть – есть разрушители, есть нападающие, а вот между ними…