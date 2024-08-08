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Юрий Коваль: Цели на сезон - призовые места и продавать футболистов, иначе не выживает Заря
Главный тренер Зари рассказал о целях на новый сезон
zarya-lugansk.com
Главный тренер "
- Президенту "Зари" Евгению Геллеру важен стиль игры команды? Чего хочет ваш президент от команды?
- Думаю, что результат для него все-таки важнее, чем красивая игра…
У нас есть разговоры о стиле игры, и я даже несколько удивлен, насколько он глубоко вникает в футбол. Вы ведь понимаете, что если человек занимается бизнесом, то он вникает в детали. Футбол – это тоже бизнес, поэтому президент вникает в детали. Он смотрит не только первую команду, но и U-19. То есть, достаточно профессионально подходит к вопросу.
- Какие цели стоят перед командой на сезон?
- Как всегда: призовые места и продавать футболистов. Другого подхода нет, иначе не выживает "Заря".
- Какие позиции вы хотели бы усилить на данный момент?
- Плеймейкера, 8-ки, 10-ки. Немного у нас перекос есть – есть разрушители, есть нападающие, а вот между ними…
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