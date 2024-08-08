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Минай теряет еще одного лидера. Он перейдет в Черноморец

Премьер-лига
Обновлено

Трансфер согласован

Минай теряет еще одного лидера. Он перейдет в Черноморец

Фото: УПЛ

Новина українською

Одесский "Черноморец" близок к подписанию контракта с защитником "Миная" Ярославом Кисилем. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Все детали перехода согласованы, осталось уладить формальности.

У Кисиля контракт с "Минаем" действует до конца 2025-го года, однако закарпатский клуб не препятствует уходу своих футболистов, если те имеют на руках выгодные предложения. В частности, сегодня официально стало известно о том, что в статусе свободного агента в "Зарю" перешел Владислав Вакула.

Ярослав Кисель присоединился к "Минаю" в феврале 2024-го года. Во второй части сезона 2023/24 он был основным игроком закарпатской команды, приняв участие в одиннадцати матчах УПЛ. Также Кисиль играл за "Минай" в двух матчах "финала четырех", где определялась команда, которая заменит в элите "Днепр-1".

Добавим, что "Черноморец" продолжает обновлять состав после прихода на тренерский мостик Александра Бабича. Он заменил Романа Григорчука.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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