Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай теряет еще одного лидера. Он перейдет в Черноморец
Трансфер согласован
Фото: УПЛ
Одесский "Черноморец" близок к подписанию контракта с защитником "Миная" Ярославом Кисилем. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Все детали перехода согласованы, осталось уладить формальности.
У Кисиля контракт с "Минаем" действует до конца 2025-го года, однако закарпатский клуб не препятствует уходу своих футболистов, если те имеют на руках выгодные предложения. В частности, сегодня официально стало известно о том, что в статусе свободного агента в "Зарю" перешел Владислав Вакула.
Ярослав Кисель присоединился к "Минаю" в феврале 2024-го года. Во второй части сезона 2023/24 он был основным игроком закарпатской команды, приняв участие в одиннадцати матчах УПЛ. Также Кисиль играл за "Минай" в двух матчах "финала четырех", где определялась команда, которая заменит в элите "Днепр-1".
Добавим, что "Черноморец" продолжает обновлять состав после прихода на тренерский мостик Александра Бабича. Он заменил Романа Григорчука.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг
- УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- Полесье выставило на трансфер двух игроков - они уже не тренируются с основой