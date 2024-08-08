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Верес арендовал бразильского вингера Луана Кампоса
Годичная аренда с правом выкупа
nkveres.com
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Условия перехода – аренда у бразильского "Америка Минейро" на 1 сезон с правом выкупа.
В своей новой команде бразилец взял игровой номер 99.
В прошлом сезоне Луан Кампос провел в Португалии, где сыграл 18 матчей и забил 1 гол в чемпионате страны за "Портимоненсе". Также провел за "черно-белых" 1 поединок в Кубке Португалии.
Игровое амплуа парня: вингер, который может сыграть на обоих флангах атаки.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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