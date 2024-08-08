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Верес арендовал бразильского вингера Луана Кампоса

Премьер-лига

Годичная аренда с правом выкупа

Верес арендовал бразильского вингера Луана Кампоса

nkveres.com

Новина українською

"Верес" объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера Луана Кампоса.

Условия перехода – аренда у бразильского "Америка Минейро" на 1 сезон с правом выкупа.

В своей новой команде бразилец взял игровой номер 99.

В прошлом сезоне Луан Кампос провел в Португалии, где сыграл 18 матчей и забил 1 гол в чемпионате страны за "Портимоненсе". Также провел за "черно-белых" 1 поединок в Кубке Португалии.

Игровое амплуа парня: вингер, который может сыграть на обоих флангах атаки.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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