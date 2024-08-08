Верес арендовал бразильского вингера Луана Кампоса

" Верес " объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера Луана Кампоса.

Условия перехода – аренда у бразильского "Америка Минейро" на 1 сезон с правом выкупа.

В своей новой команде бразилец взял игровой номер 99.

В прошлом сезоне Луан Кампос провел в Португалии, где сыграл 18 матчей и забил 1 гол в чемпионате страны за "Портимоненсе". Также провел за "черно-белых" 1 поединок в Кубке Португалии.

Игровое амплуа парня: вингер, который может сыграть на обоих флангах атаки.