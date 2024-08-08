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Три матча - в понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура

Премьер-лига
Обновлено

Матчи пройдут с 24-го по 26 августа

Три матча - в понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура чемпионата Украины-2024/25.

4-й тур

24 августа (суббота)

"Александрия" - "Шахтер" 13:00

"Динамо" - "Ворскла" 18:00

25 августа (воскресенье)

"Полесье" - "Оболонь" 13:00

"Рух" - "Заря" 15:30

"Кривбасс" - "Ингулец" 18:00

26 августа (понедельник)

"ЛНЗ" - "Карпаты" 13:00

"Левый Берег" - "Черноморец" 15:30

"Колос" - "Верес" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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