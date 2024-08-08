Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три матча - в понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура
Матчи пройдут с 24-го по 26 августа
Дирекция
4-й тур
24 августа (суббота)
"Александрия" - "Шахтер" 13:00
"Динамо" - "Ворскла" 18:00
25 августа (воскресенье)
"Полесье" - "Оболонь" 13:00
"Рух" - "Заря" 15:30
"Кривбасс" - "Ингулец" 18:00
26 августа (понедельник)
"ЛНЗ" - "Карпаты" 13:00
"Левый Берег" - "Черноморец" 15:30
"Колос" - "Верес" 18:00
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