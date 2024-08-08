Верес – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.08.2024

Украинская Премьер-лига, второй тур

9 августа, 18:00. "Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Учитывая все современные проблемы с логистикой, "туристический" календарь старта сезона для "Динамо" можно считать удачным. Команда долгое время базировалась в Люблине, перенеся даже матч первого тура против “Александрии”. Теперь же из польского города в Ровно "бело-синие" преодолели 300 километров, что очень даже приемлемо. "Авангард" снова встречает киевлян: в прошлый раз здесь им не повезло.

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Новости Вереса (Ровно)

В первом туре подопечные Шандрука противостояли "Карпатам". Сразу же начать сезон с западноукраинского дерби – трудная задача. И команды в Ровно с нею не справились. Потому что гораздо интереснее были болельщики обеих сторон на стадионе, чем непосредственно игра от команд.

Стоит все же отдать должное "Вересу": к победе ровенчане были ближе. Тот же голкипер львовян Кемкин чаще вступал в игру, чем его визави Кожухарь. Да и простого брака во всех частях поля именно у команды Лупашко было больше. Поэтому в этом случае именно “Карпаты” заработали один зачетный пункт. Хотя и нельзя со всей уверенностью сказать, что ровенчане точно наработали на потенциальные три очка.

Пока с победами над командами УПЛ у "Вереса" тяжело. В последний раз это был "Металлист 1925" в заключительном туре регулярного чемпионата прошлого сезона. После прохода перволигового "Эпицентра" в стыках ровенчане проводили межсезонный сбор в Украине. И здесь тоже удалось одержать верх только над командами из низших дивизионов: "Звягеля" и "Локомотива" (оба раза – 3:1). Более того, "Полесью", "Руху", "Колосу" и "Оболони" ровенчане по разу проиграли разгромно. Хотя это были спарринги, но все равно такие результаты не могут быть приятными.

Новости Динамо (Киев)

Прошлый матч подопечные Шовковского тоже провели вничью. Однако это был совсем другой уровень – третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Киевляне неплохо доминировали в определенных отрезках поединка, в конце первого тайма открыли счет силами тройки Караваев-Ванат-Ярмоленко. Но удержать преимущество не смогли, пропустив на 90+4 минуте. N-ный навес в штрафную киевлян все-таки принес "Рейнджерсу" результат

Киевляне были всего за 30 секунд до третьей победы подряд. Но даже без этого на поле во всех трех официальных поединках видна игра от команды. А также еще и желание – особенно оно зашкаливало в матчах против Партизана. Тогда сербы громко поплатились за свою поездку в "мышебратья" в Москву.

Собственно после прихода Шовковского фактор игры и результатов пошел вверх. Несмотря на осенние провалы в чемпионате, благодаря победам после отставки Луческу киевляне до последнего сражались за прошлое чемпионство. Прогресс с весны через товарищеские матчи с действительно хорошими соперниками перенесся и в настоящее время. Но, кстати, именно “Верес” был одной из трех команд, которая смогла отобрать очки за 16 весенних матчей “Динамо”. И случилось это на стадионе в Ровно на последних секундах. Поэтому киевлянам, учитывая совпадение факторов, следует быть очень осторожными.

Последние пять матчей Вереса и Динамо

Последние пять встреч хозяев

03.08. Верес – Карпаты 0:0 (УПЛ)

26.07. Оболонь – Верес 5:2 (ТМ)

23.07. Верес – Локомотив Киев 3:1 (ТМ)

21.07. Колос – Верес 1:1 (ТМ)

21.07. Верес – Колос 0:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

06.08. Динамо – Рейнджерс 1:1 (ЛЧ)

31.07. Партизан – Динамо 0:3 (ЛЧ)

23.07. Динамо – Партизан 6:2 (ЛЧ)

18.07. Унион – Динамо 3:2 (ТМ)

17.07. Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

01.05.24. Динамо – Верес 3:0 (УПЛ)

07.03.24. Верес – Динамо 1:1 (УПЛ)

29.05.23. Динамо – Верес 3:0 (УПЛ)

21.11.22. Верес – Динамо 0:1 (УПЛ)

04.12.21. Верес – Динамо 0:3 (УПЛ)

Ориентировочные составы на матч

Дисквалифицированных команды еще не набрали, но одна потеря есть. Защитник "Динамо" Максим Дячук перенес операцию и пропустит минимум шесть недель, так что в Ровно – без него. На его позиции в Люблине вышел Михавко, а теперь Шовковский может дать шанс Биловару.

"Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко – Дахновский, Клец, Сикейра, Шарай – Степанюк, Гайдучик

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Беловар, Дубинчак – Лонвейк, Бражко, Буяльский – Волошин, Ванат, Кабаев

Ставки и коэффициенты на матч Верес – Динамо

Прогноз на матч Верес – Динамо от UA-Football

Усталость и ротация повлияют на киевлян, но это не значит, что ровенчане теперь претендуют на очки в этом поединке. "Бело-синие" все равно значительно выше как индивидуальным, так и командным уровнем. Скорее всего, сценарий будет стандартный: мы атакуем, вы защищаетесь. А такая игра не обещает много голов. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 2,05).