Левый Берег – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 9 августа "Левый Берег" будет принимать "Ворсклу" в рамках 2-го тура УПЛ. Матч пройдет в Киевской области на одноименном стадионе.

В стартовом туре "аисты" минимально уступили "ЛНЗ" (0:1), а полтавчане потерпели разгромное поражение от "Шахтера" (0:5).

Матч между "Левым Берегом" и "Ворсклой" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 2-й тур.09.08.2024

Киевская область, "Левый берег"

"Левый Берег" 15:30 "Ворскла"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>