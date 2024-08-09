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Левый Берег – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Сегодня, 9 августа "Левый Берег" будет принимать "Ворсклу" в рамках 2-го тура УПЛ. Матч пройдет в Киевской области на одноименном стадионе.
В стартовом туре "аисты" минимально уступили "ЛНЗ" (0:1), а полтавчане потерпели разгромное поражение от "Шахтера" (0:5).
Матч между "Левым Берегом" и "Ворсклой" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 2-й тур.09.08.2024
Киевская область, "Левый берег"
"Левый Берег" 15:30 "Ворскла"
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