Экс-полузащитник Зари перебрался в Японию

Бывший полузащитник "Зари" Жан-Клод Азиангбе перебрался в Японию.

20-летний тоголезец подписал контракт с клубом тамошней Джей-лиги "Иокогама Ф. Маринос". Договор африканца принадлежал эмиратскому "Аль-Насру".

По данным Transfermarkt, соглашение игрока с японским клубом рассчитано до 31 января 2026 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Жан-Клод защищал цвета "Зари" на правах аренды. В футболке луганчан он провел 15 официальных матчей, результативными действиями не отличался, но получил 6 желтых карточек.