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Экс-полузащитник Зари перебрался в Японию

Премьер-лига

В луганском клубе он играл в аренде

Экс-полузащитник Зари перебрался в Японию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший полузащитник "Зари" Жан-Клод Азиангбе перебрался в Японию.

20-летний тоголезец подписал контракт с клубом тамошней Джей-лиги "Иокогама Ф. Маринос". Договор африканца принадлежал эмиратскому "Аль-Насру".

По данным Transfermarkt, соглашение игрока с японским клубом рассчитано до 31 января 2026 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Жан-Клод защищал цвета "Зари" на правах аренды. В футболке луганчан он провел 15 официальных матчей, результативными действиями не отличался, но получил 6 желтых карточек.

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Источник:
Йокогама Ф. Марінос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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