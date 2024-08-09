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Экс-полузащитник Зари перебрался в Японию
В луганском клубе он играл в аренде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший полузащитник "Зари" Жан-Клод Азиангбе перебрался в Японию.
20-летний тоголезец подписал контракт с клубом тамошней Джей-лиги "Иокогама Ф. Маринос". Договор африканца принадлежал эмиратскому "Аль-Насру".
По данным Transfermarkt, соглашение игрока с японским клубом рассчитано до 31 января 2026 года.
Отметим, что в минувшем сезоне Жан-Клод защищал цвета "Зари" на правах аренды. В футболке луганчан он провел 15 официальных матчей, результативными действиями не отличался, но получил 6 желтых карточек.
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