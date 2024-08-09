Бразильский новичок Вереса: Сделаю максимум, чтобы помочь команде

22-летний бразильский вингер Луан Кампос, который перешел на правах аренды в "Верес", обратился к болельщикам ривненского клуба.

"Привет, болельщики "Вереса". Я очень счастлив быть здесь. Я уверен, что забью много голов, что сделаю максимум, чтобы помочь "Вересу".

Я буду очень стараться, чтобы помочь команде, и буду очень тяжело работать для этого. Давай!", - сказал бразилец в видеообращении.