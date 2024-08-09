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Бразильский новичок Вереса: Сделаю максимум, чтобы помочь команде
Бразилец будет выступать в ровенском клубе
Фото: НК Верес
22-летний бразильский вингер Луан Кампос, который перешел на правах аренды в "Верес", обратился к болельщикам ривненского клуба.
"Привет, болельщики "Вереса". Я очень счастлив быть здесь. Я уверен, что забью много голов, что сделаю максимум, чтобы помочь "Вересу".
Я буду очень стараться, чтобы помочь команде, и буду очень тяжело работать для этого. Давай!", - сказал бразилец в видеообращении.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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