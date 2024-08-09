  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский новичок Вереса: Сделаю максимум, чтобы помочь команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский новичок Вереса: Сделаю максимум, чтобы помочь команде

Премьер-лига

Бразилец будет выступать в ровенском клубе

Бразильский новичок Вереса: Сделаю максимум, чтобы помочь команде

Фото: НК Верес

Новина українською

22-летний бразильский вингер Луан Кампос, который перешел на правах аренды в "Верес", обратился к болельщикам ривненского клуба.

"Привет, болельщики "Вереса". Я очень счастлив быть здесь. Я уверен, что забью много голов, что сделаю максимум, чтобы помочь "Вересу".

Я буду очень стараться, чтобы помочь команде, и буду очень тяжело работать для этого. Давай!", - сказал бразилец в видеообращении.

По теме
yellow-arrow
Вратарь Вереса: Матч с Динамо станет для нас проверкой
yellow-arrow
Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ
yellow-arrow
Экс-полузащитник Зари перебрался в Японию
Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости