Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Вереса: Матч с Динамо станет для нас проверкой
Игра уже сегодня
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь поделился мыслями накануне матча 2-го тура УПЛ с "Динамо".
- Андрей, "Верес" в этом туре встретится с "Динамо", которое не смогло обыграть "Рейнджерс" в квалификации ЛЧ. Это как-то может сыграть вам на руку?
- "Динамо" имеет в своем распоряжении два равноценных состава, поэтому даже между матчами еврокубков у них есть возможность освежить основу. У них много игроков высокого уровня. Этот матч станет для нас проверкой.
- "Верес" весной уже отбирал очки у "Динамо" в Ровно - ничья 1:1 на до сих пор не переименованном "Авангарде". Есть желание снова "покусаться" с грандом?
- Я не люблю забегать наперед. Если будем выполнять, что просит тренерский штаб, можем рассчитывать на положительный результат.
- Вы пришли в новую для себя команду не так давно. Адаптация в "Вересе" продолжается?
- Я успел приехать на заключительный этап предсезонки в Киеве. В этом плане полный порядок.
- Требования к вратарскому цеху отличаются в "Вересе" и "Карпатах"?
- В целом разницы не заметил. Лишь некоторые нюансы отличаются, - пояснил Кожухарь.
Матч "Верес" - "Динамо" состоится сегодня, 9 августа и начнется в 18:00.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Украина опустилась на двадцатое место. Так низко мы были в середине девяностых
- ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, Партизан не тянет конкуренцию не только с Динамо
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- "Ей не хватило воли". Тренер обвинил украинскую тяжелоатлетку, несмотря на травму спортсменки