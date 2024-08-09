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Вратарь Вереса: Матч с Динамо станет для нас проверкой

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Вратарь Вереса: Матч с Динамо станет для нас проверкой

Фото: НК Верес

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Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь поделился мыслями накануне матча 2-го тура УПЛ с "Динамо".

- Андрей, "Верес" в этом туре встретится с "Динамо", которое не смогло обыграть "Рейнджерс" в квалификации ЛЧ. Это как-то может сыграть вам на руку?

- "Динамо" имеет в своем распоряжении два равноценных состава, поэтому даже между матчами еврокубков у них есть возможность освежить основу. У них много игроков высокого уровня. Этот матч станет для нас проверкой.

- "Верес" весной уже отбирал очки у "Динамо" в Ровно - ничья 1:1 на до сих пор не переименованном "Авангарде". Есть желание снова "покусаться" с грандом?

- Я не люблю забегать наперед. Если будем выполнять, что просит тренерский штаб, можем рассчитывать на положительный результат.

- Вы пришли в новую для себя команду не так давно. Адаптация в "Вересе" продолжается?

- Я успел приехать на заключительный этап предсезонки в Киеве. В этом плане полный порядок.

- Требования к вратарскому цеху отличаются в "Вересе" и "Карпатах"?

- В целом разницы не заметил. Лишь некоторые нюансы отличаются, - пояснил Кожухарь.

Матч "Верес" - "Динамо" состоится сегодня, 9 августа и начнется в 18:00.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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