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Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 9 августа состоится еще один матч 2-го тура УПЛ. "Верес" в родных стенах сыграет против "Динамо". Игра пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".
Ровенчане в первом туре расписали ничью с "Карпатами" (0:0), а "Динамо" пропустило поединок против "Александрии" из-за участия в квалификации Лиги чемпионов.
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Начало встречи между командами - в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 2-й тур.09.08.2024
Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Динамо"
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