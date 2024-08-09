Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 9 августа состоится еще один матч 2-го тура УПЛ. "Верес" в родных стенах сыграет против "Динамо". Игра пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

Ровенчане в первом туре расписали ничью с "Карпатами" (0:0), а "Динамо" пропустило поединок против "Александрии" из-за участия в квалификации Лиги чемпионов.

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Начало встречи между командами - в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 2-й тур.09.08.2024

Ровно, "Авангард"

"Верес" 18:00 "Динамо"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>