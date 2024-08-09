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Кожухарь рассказал, почему выбрал вариант с переходом в Верес

Премьер-лига
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Игрок присоединился к ровенскому клубу этим летом

Кожухарь рассказал, почему выбрал вариант с переходом в Верес

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь рассказал, как у него возник вариант с переходом в ровенский клуб.

- Я не знаю всех нюансов. Ко мне обратился спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда, который сказал, что есть возможность присоединиться к "Вересу". Переговорили с руководством и решили, что так будет лучше для меня.

- Чем подкупил вас "Верес"?

- Я хотел играть в УПЛ, ведь до этого успел на таком уровне провести лишь несколько матчей. После разговора с Юрием Викторовичем оставалось не так много времени и надо было принимать решение.

- В "Вересе" есть суперопытный Богдан Когут и младший Вадим Ющишин. Конкуренция за место в воротах обещает быть горячей.

- Я понимал, что в команде есть опытные вратари. Все будет зависеть от меня.

- Не боитесь конкуренции?

- Нет. Только в конкурентной среде ты растешь, как профессионал. Может прозвучать банально, но по-другому оно так не работает.

- "Верес" оказался наиболее предметным вариантом продолжения карьеры?

- Ходили разговоры о других командах, но это уже не актуально.

- Вас очень долго связывали с тираспольским "Шерифом". Что не сложилось?

- Насколько я понимаю, "Шериф" не нашел общего языка с "Карпатами", - пояснил Кожухарь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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