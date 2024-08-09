Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кожухарь рассказал, почему выбрал вариант с переходом в Верес
Игрок присоединился к ровенскому клубу этим летом
Фото: НК "Верес"
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь рассказал, как у него возник вариант с переходом в ровенский клуб.
- Я не знаю всех нюансов. Ко мне обратился спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда, который сказал, что есть возможность присоединиться к "Вересу". Переговорили с руководством и решили, что так будет лучше для меня.
- Чем подкупил вас "Верес"?
- Я хотел играть в УПЛ, ведь до этого успел на таком уровне провести лишь несколько матчей. После разговора с Юрием Викторовичем оставалось не так много времени и надо было принимать решение.
- В "Вересе" есть суперопытный Богдан Когут и младший Вадим Ющишин. Конкуренция за место в воротах обещает быть горячей.
- Я понимал, что в команде есть опытные вратари. Все будет зависеть от меня.
- Не боитесь конкуренции?
- Нет. Только в конкурентной среде ты растешь, как профессионал. Может прозвучать банально, но по-другому оно так не работает.
- "Верес" оказался наиболее предметным вариантом продолжения карьеры?
- Ходили разговоры о других командах, но это уже не актуально.
- Вас очень долго связывали с тираспольским "Шерифом". Что не сложилось?
- Насколько я понимаю, "Шериф" не нашел общего языка с "Карпатами", - пояснил Кожухарь.
Популярное сейчас
- Насыщенная борьба между США и Китаем, Украина прибавляет две позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, Партизан не тянет конкуренцию не только с Динамо
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим