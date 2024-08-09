Полесье заявило на сезон Леднева

"Полесье" внесло в заявку на сезон УПЛ-2024/25 полузащитника Богдана Леднева. Данная информация появилась на сайте лиги.

26-летний хавбек выбрал себе игровой номер 30.

О переходе игрока в житомирский клуб также подтверждает портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, контракт Богдана с "волками" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Предыдущим клубом Леднева был "Днепр-1", который он покинул этим летом. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей за днепрян во всех турнирах и забил 4 гола.

Напомним, Леднев является воспитанником "Динамо". За первую команду киевлян он выступал с 2020-го по 2022 год и провел в его составе 32 матча (2 гола). Богдан также имеет опыт выступлений за луганскую "Зарю" и венгерский "Фехервар".