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Колос - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото: ФК Колос
Обе команды остались без побед в стартовом туре УПЛ. Но обе показали неплохую игру. "Колос" устроил перестрелку с "Оболонью", в которой добыл одно очко, а "Ингулец" хорошо "вязал" игру луганской "Зари", пропустив роковой гол лишь на последних минутах.
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Во втором туре чемпионата Украины "Колос" и "Ингулец" сойдутся в очном противостоянии.
Матч, результат которого довольно трудно предсказать. Тем интереснее будет наблюдать за событиями на поле. Матч второго тура УПЛ "Колос" - "Ингулец" запланирован на субботу, десятого августа, в 18:00.
Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно будет смотреть на канале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров на различных видеоплатформах: (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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