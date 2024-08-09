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Колос - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Колос - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Обе команды остались без побед в стартовом туре УПЛ. Но обе показали неплохую игру. "Колос" устроил перестрелку с "Оболонью", в которой добыл одно очко, а "Ингулец" хорошо "вязал" игру луганской "Зари", пропустив роковой гол лишь на последних минутах.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором туре чемпионата Украины "Колос" и "Ингулец" сойдутся в очном противостоянии.

Матч, результат которого довольно трудно предсказать. Тем интереснее будет наблюдать за событиями на поле. Матч второго тура УПЛ "Колос" - "Ингулец" запланирован на субботу, десятого августа, в 18:00.

Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно будет смотреть на канале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров на различных видеоплатформах: (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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