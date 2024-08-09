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Кожухарь: В Карпатах сказали, что на меня в УПЛ не рассчитывают
Кипер рассказал, почему покинул львовский клуб
fckarpaty.org.ua
Бывший вратарь "Карпат", а ныне игрок "Вереса" Андрей Кожухарь назвал главную причину своего ухода из львовского клуба.
- Почему вы покинули "Карпаты"?
- Сказали, что на меня в УПЛ не рассчитывают.
- Инициатива исходила от Мирона Маркевича?
- Не знаю. Напрямую с Мироном Богдановичем мы не говорили.
- С Владиславом Лупашко не успели пересечься?
- Его назначили в тот же день, когда я разорвал контракт с "Карпатами".
- Можно считать справедливой критику в адрес "Карпат" после проигрыша "Ингульцу" чемпионства в Первой лиге?
- Критиковали нас по делу. Мы сами виноваты в том, что подарили чемпионство "Ингульцу", пропустив на 94-й минуте в Петрово. Я понимаю, какие требовательные во Львове фанаты. Они хотят только побед. Мы хотели занять первое место. Не удалось.
- "Карпаты" не хватило на всю дистанцию?
- Я не скажу, что мы сломались ментально. Это часть футбола, так получилось.
- Матч против вашей бывшей команды в стартовом туре можно назвать удачным дебютом? "Карпаты" в Ровно разделили очки с "Вересом" - по нулям.
- Удачный, если бы мы выиграли. Хорошо, что сыграл на ноль, но хотелось взять три очка.
- Статус премьерного матча нового сезона дополнительно мотивировал вас?
- Тренерский штаб просил нас играть самоотверженно, с желанием. Выполнять то, что нас просят. Много болельщиков пришло на наш матч, несмотря на плохую погоду. Очень приятно играть при такой публике, - рассказал Кожухарь.
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