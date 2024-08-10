Шахтер - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Донецкий клуб неделю назад разгромил полтавскую "Ворсклу" – 5:0. Эта игра продемонстрировала, что "горняки" сейчас находятся в хорошей форме и против них никому легко не будет. "Полесье" из-за участия в еврокубках прошлый тур пропускало. Таким образом, именно против чемпиона Украины житомирский коллектив начнет новый сезон в УПЛ.

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Отметим, что в прошлом чемпионате "Шахтер" не смог переиграть "Полесье" в УПЛ (0:0 и 0:2). Смогут ли "горняки" наконец-то победить неудобного соперника?

Матч второго тура УПЛ "Шахтер" – "Полесье" состоится в воскресенье, одиннадцатого августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УПЛ ТВ, доступный у многих провайдеров (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).